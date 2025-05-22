22 мая, 10:25Мэр Москвы
Собянин: два БПЛА уничтожено при попытке подлета к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку двух БПЛА, которые летели на Москву в четверг, 22 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, на месте, где были выявлены фрагменты беспилотников, задействованы специалисты экстренных служб.
Атака на столицу началась днем 21 мая. На подлете к городу в общей сумме было сбито 27 беспилотников, сообщал мэр.
За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали еще 26 беспилотников в Московском регионе.
На фоне отражения атак БПЛА в Жуковском и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В свою очередь, аэропорту Внуково предупредил, что вылет нескольких рейсов задерживается из-за вводимых ограничений по использованию воздушного пространства, которые были необходимы для обеспечения безопасности полетов.