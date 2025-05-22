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22 мая, 07:45

Происшествия

Обломки дрона упали около оздоровительного комплекса в Туле

Фото: 123RF/aapsky

Обломки беспилотника упали возле ФОК "Оружейник" на улице Кутузова в Туле. Предположительно, одна из частей БПЛА все еще может содержать взрывчатые вещества, предупредил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

На месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб. Из-за падения БПЛА участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцепили до выяснения всех обстоятельств.

Тульская область подверглась массированной атаке дронов в ночь на 22 мая. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили как минимум десять волн воздушной атаки.

Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Кроме того, при падении обломков дронов повреждения получили еще несколько жилых и нежилых зданий.

В результате случившегося два человека получили легкие ранения, им уже оказали медицинскую помощь.

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