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22 мая, 07:07

Происшествия

ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили прошедшей ночью три беспилотника в Гагаринском округе Смоленской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Подробности атаки уточняются, на месте работают оперативные службы. Глава региона призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам БПЛА.

Этой ночью массированной атаке беспилотников также подверглась Тульская область. Силы ПВО отразили уже как минимум десять волн воздушной атаки.

Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Туле. Еще несколько зданий получили повреждения при падении обломков дронов. В результате два человека получили легкие ранения.

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