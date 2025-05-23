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23 мая, 05:31

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были сняты в 03:23 по Москве. Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ночью временные ограничения на полеты также отменили в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань принесла извинения пассажирам за сложившуюся ситуацию.

Подобные ограничения вводятся в московских аэропортах на фоне отражения атак вражеских БПЛА на подлетах к столице. Предварительно, минувшей ночью средства ПВО уничтожили девять беспилотников.

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов к середине дня

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