Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были сняты в 03:23 по Москве. Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ночью временные ограничения на полеты также отменили в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань принесла извинения пассажирам за сложившуюся ситуацию.

Подобные ограничения вводятся в московских аэропортах на фоне отражения атак вражеских БПЛА на подлетах к столице. Предварительно, минувшей ночью средства ПВО уничтожили девять беспилотников.