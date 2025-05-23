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03:26

Транспорт

Аэропорт Внуково снял ограничения на полеты

Фото: телеграм-канал "Международный аэропорт Внуково"

В аэропорту Внуково отменили временные ограничения на полеты. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Ограничения были сняты в 02:50 по московскому времени. На данный момент аэропорт вновь работает в штатном режиме.

"Аэропорт Внуково приносит пассажирам свои извинения в связи с текущей сложившейся ситуацией", – говорится в сообщении пресс-службы Внуково.

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели во Внуково вечером 22 мая. Спустя около двух часов аэропорт ненадолго возобновил свою работу, после чего опять ограничил вылеты.

Между тем аналогичные ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

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