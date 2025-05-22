Аэропорт Внуково вновь закрыт на прием и выпуск авиарейсов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Внуково вновь объявили временные ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 23:35 по московскому времени.

Вечером 22 мая ограничения на прием и выпуск самолетов уже вводили во Внуково, а также в аэропорту Жуковский. Спустя примерно час данные меры были отменены в обоих аэропортах.

Свыше 160 рейсов были задержаны в трех столичных аэропортах 22 мая. Из-за ограничений, вводимых на прием и выпуск самолетов, не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.