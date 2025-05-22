Ограничения на полеты отменены в аэропорту Жуковский

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были отменены в 22:52 по московскому времени – они действовали около часа.

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в столичных аэропортах Внуково и Жуковский вечером 22 мая для обеспечения безопасности полетов. Спустя некоторое время во Внуково также отменили указанные ограничения.

В четверг, 22 мая, более 160 рейсов были задержаны в трех столичных аэропортах: Шереметьево, Внуково и Домодедово. В связи с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.