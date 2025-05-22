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22 мая, 18:58

Транспорт

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Фото: depositphotos/nmcandre

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет был объявлен с 18:30 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Однако позже их сняли. При этом в настоящее время запрет на полеты действует в аэропорту Иваново.

В трех аэропортах Московского региона из-за ограничений в четверг, 22 мая, были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

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