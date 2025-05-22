22 мая, 16:46Транспорт
Ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново
Фото: 123RF/iakovenko
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что запреты вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ограничения на работу столичных аэропортов уже вводились утром в четверг, 22 мая. Спустя время они были отменены как в Домодедово, так и в Жуковском. Однако позднее их вновь ввели.
Ограничительные меры в аэропорту Иваново действовали с 12:38 по московскому времени.