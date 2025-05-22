Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 16:46

Транспорт

Ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново

Фото: 123RF/iakovenko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что запреты вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничения на работу столичных аэропортов уже вводились утром в четверг, 22 мая. Спустя время они были отменены как в Домодедово, так и в Жуковском. Однако позднее их вновь ввели.

Ограничительные меры в аэропорту Иваново действовали с 12:38 по московскому времени.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика