Ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что запреты вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничения на работу столичных аэропортов уже вводились утром в четверг, 22 мая. Спустя время они были отменены как в Домодедово, так и в Жуковском. Однако позднее их вновь ввели.

Ограничительные меры в аэропорту Иваново действовали с 12:38 по московскому времени.

