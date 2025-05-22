22 мая, 12:22Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский
Фото: 123RF/granevsergey
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.
Данные меры перестали действовать в 11:42 по московскому времени. Они применялись для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Запрет на прием и выпуск самолетов ввели в Жуковском 22 мая. Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Домодедово, однако позже их отменили.
Авиагавани закрывали из-за того, что средства ПВО отразили атаки вражеских БПЛА. Общее число ликвидированных беспилотников 22 мая в столичном регионе достигло 31.
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