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22 мая, 12:22

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский

Фото: 123RF/granevsergey

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Данные меры перестали действовать в 11:42 по московскому времени. Они применялись для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Запрет на прием и выпуск самолетов ввели в Жуковском 22 мая. Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Домодедово, однако позже их отменили.

Авиагавани закрывали из-за того, что средства ПВО отразили атаки вражеских БПЛА. Общее число ликвидированных беспилотников 22 мая в столичном регионе достигло 31.

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