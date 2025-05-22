Ограничения на работу сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань вернулась к работе в 11:02 по московскому времени. Как подчеркнули в Росавиации, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Меры безопасности были введены в столичном аэропорту с 09:54 22 мая. На данный момент ограничения продолжают действовать в аэропорту Жуковский.

Кроме того, ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково вылет нескольких рейсов задерживается из-за временных ограничений. Авиагавань принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Запрет на прием и выпуск самолетов вводился во Внуково минувшей ночью. Утром 22 мая они были сняты.