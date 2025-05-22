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22 мая, 14:30

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: 123RF/robert82

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Домодедово меры безопасности действуют с 14:00, в Жуковском – с 13:20.

Ограничения на работу этих аэропортов уже вводились в четверг, 22 мая. Меры применялись для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя время они были отменены как в Домодедово, так и в Жуковском.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были введены в аэропорту Иваново.

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