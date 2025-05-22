Временные ограничения введены в аэропорту Самара

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Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Самара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены в четверг, 22 мая, с 12:17 (по московскому времени). По словам Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Жуковском и Домодедово. Однако спустя время эти меры были отменены в двух столичных аэропортах.

В этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку трех летевших на Москву БПЛА, а также еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. На месте, где были найдены фрагменты беспилотников, работают специалисты экстренных служб.

