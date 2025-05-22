В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета и связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные ограничения в работе мобильного интернета и услуг связи введены в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Глава Орловской области попросил отнестись с пониманием к вводимым ограничениям. Он объяснил, что приоритетом для властей является обеспечение безопасности граждан, а также предприятий и инфраструктуры.

По словам губернатора, доступ к услугам связи и мобильному интернету восстановят, когда это позволит сделать оперативная обстановка. Клычков уточнил, что в ночь на 22 мая было ликвидировано более 20 БПЛА над Орловской областью.

Всего за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 35 БПЛА удалось сбить над столичным регионом, еще 14 дронов были ликвидированы над Орловской областью, еще 12 – над Курской областью и 11 – над Белгородской областью.

Кроме того, 10 беспилотников уничтожены над Тульской областью, 9 БПЛА ликвидированы над Калужской областью и еще 7 – над Воронежской областью. По 3 дрона были сбиты в небе над Липецкой и Смоленской областями, еще 1 – над Брянской областью.

