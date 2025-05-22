ПВО сбили за ночь 105 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"22 мая с 00:00 до 05:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, 35 из них удалось ликвидировать над столичным регионом, еще 14 – над Орловской областью, 12 – над Курской областью и 11 – над Белгородской областью. Также 10 дронов сбиты над Тульской областью, 9 – над Калужской областью, 7 – над Воронежской областью. По 3 дрона уничтожено в небе над Липецкой и Смоленской областями, еще 1 – над Брянской областью.

Ранее уточнялось, что три беспилотника удалось ликвидировать над Гагаринским округом Смоленской области. О пострадавших и возможных разрушениях на земле не сообщалось.

Кроме того, в период с 20:00 до 23:50 21 мая, силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов. Большая их часть сбита над Курской областью. Также сообщалось о ликвидации воздушных целей над Белгородской областью, Московским регионом, а также над Орловской, Калужской, Рязанской и Тульской областями.

