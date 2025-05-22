Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 17:59

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Иваново

Фото: 123RF/skynext

Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они действуют с 17:25 по московскому времени. Как уточнил Кореняко, запрет ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения уже действовали в аэропорту Иваново днем в четверг, 22 мая. Позже их сняли. Кроме того, запреты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

В трех аэропортах Московского региона из-за ограничений были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

Кореняко охарактеризовал ситуацию в аэропортах как спокойную, несмотря на задержки рейсов. Он отметил, что массовых скоплений пассажиров не наблюдалось.

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты


Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика