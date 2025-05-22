22 мая, 17:59Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Иваново
Фото: 123RF/skynext
Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они действуют с 17:25 по московскому времени. Как уточнил Кореняко, запрет ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения уже действовали в аэропорту Иваново днем в четверг, 22 мая. Позже их сняли. Кроме того, запреты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.
В трех аэропортах Московского региона из-за ограничений были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.
Кореняко охарактеризовал ситуацию в аэропортах как спокойную, несмотря на задержки рейсов. Он отметил, что массовых скоплений пассажиров не наблюдалось.
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты