Временные ограничения введены в аэропорту Иваново

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Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Иваново. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они действуют с 17:25 по московскому времени. Как уточнил Кореняко, запрет ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения уже действовали в аэропорту Иваново днем в четверг, 22 мая. Позже их сняли. Кроме того, запреты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

В трех аэропортах Московского региона из-за ограничений были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

Кореняко охарактеризовал ситуацию в аэропортах как спокойную, несмотря на задержки рейсов. Он отметил, что массовых скоплений пассажиров не наблюдалось.



В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты



