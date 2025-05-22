Аэропорт Жуковский предупредил о возможных изменениях в расписании

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"

В расписании столичного аэропорта Жуковский могут возникнуть изменения из-за вводимых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что меры направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов.

"Просим учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт, уточнять статус рейса на онлайн-табло и в справочных службах", – говорится в сообщении.

В четверг, 22 мая, Жуковский приостановил работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов. Очередной запрет на полеты действует с 19:37 по московскому времени.

В течение 22 мая ограничения вводились также в Домодедово и Шереметьево. Однако позже они были отменены.

Кроме того, аэропорт Внуково сообщал о задержке рейсов из-за ограничений по использованию воздушного пространства. Представители авиагавани просили граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

