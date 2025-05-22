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22 мая, 20:00

Транспорт

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения

Фото: depositphotos/Chalabala

Аэропорт Жуковский столичного региона приостановил работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет на полеты действует с 19:37 по московскому времени.

В течение четверга, 22 мая, ограничения вводились также в Домодедово и Шереметьево. Однако позже они были отменены. Также прием и выпуск самолетов был приостановлен в аэропортах Иванова и Нижнего Новгорода.

Кроме того, аэропорт Внуково сообщал о задержке рейсов из-за вводимых ограничений по использованию воздушного пространства. Представители авиагавани просили граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

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