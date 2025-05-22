Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский и Внуково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах столичного региона Внуково и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

При этом с 21:50 по московскому времени ограничения были сняты в аэропорту Домодедово.

В Московском регионе в течение четверга, 22 мая, периодически вводились ограничения в работе воздушных гаваней. Меры также затронули аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Самары.

В трех аэропортах столичного региона из-за ограничений были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево как минимум 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

