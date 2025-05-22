В аэропорту Внуково сняты ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они были отменены в 22:41 по московскому времени.

В столичном регионе в течение четверга, 22 мая, периодически вводились ограничения в работе воздушных гаваней. В последний раз запреты объявлялись в Жуковском и Внуково. Меры также затронули аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Самары.

При этом в трех аэропортах столичного узла из-за ограничений были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево как минимум 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

