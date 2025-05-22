Аэропорт Домодедово вновь приостановил работу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, они действуют с 21:33 по московскому времени.

В Московском регионе в течение четверга, 22 мая, периодически вводились ограничения в работе воздушных гаваней. Меры также затронули аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Самары.

Недавно Росавиация сообщала о штатной работе столичных гаваней Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. К 20:00 стало известно о задержках 11 авиарейсов на срок более двух часов.

Кореняко указывал, что авиакомпании информируют пассажиров о том, что необходимо прибывать в аэропорты по измененному расписанию вылета.

