Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после вводимых в течение дня четверга, 22 мая, ограничений на полеты самолетов. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты <...> обслуживают рейсы в плановом режиме, в рамках актуализированного суточного расписания", – уточнил он.

К 20:00 известно о задержках 11 авиарейсов на срок более двух часов. Кореняко отметил, что авиакомпании информируют пассажиров о том, что необходимо прибывать в аэропорты по измененному расписанию вылета. Скоплений граждан не наблюдается, подчеркнул он.

В Московском регионе в течение 22 мая периодически вводились ограничения в работе аэропортов. Они также коснулись авиагаваней Иванова, Нижнего Новгорода и Самары.

Столичный аэропорт Жуковский предупредил пассажиров об изменениях в расписании. Гражданам рекомендовали уточнять статус рейса на онлайн-табло и в справочных службах.