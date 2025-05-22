Ограничения на работу сняты в столичном аэропорту Жуковский

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"

В столичном аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет был отменен в аэропорту в 21:10 по московскому времени.

Жуковский приостанавливал работу в 19:37. Аэропорт предупреждал о возможных изменениях в расписании. В пресс-службе воздушной гавани отмечали, что меры направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов.

Кроме того, в течение четверга, 22 мая, ограничения вводились также в Домодедово и Шереметьево. Позже они были отменены.

