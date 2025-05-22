22 мая, 21:28Транспорт
Ограничения на работу сняты в столичном аэропорту Жуковский
Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"
В столичном аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Запрет был отменен в аэропорту в 21:10 по московскому времени.
Жуковский приостанавливал работу в 19:37. Аэропорт предупреждал о возможных изменениях в расписании. В пресс-службе воздушной гавани отмечали, что меры направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов.
Кроме того, в течение четверга, 22 мая, ограничения вводились также в Домодедово и Шереметьево. Позже они были отменены.
В Росавиации рассказали об изменениях в работе столичных аэропортов