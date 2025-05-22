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22 мая, 20:27

Транспорт

Ограничения на работу сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/nitinut380

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности отменили в 20:00 по московскому времени. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, добавил Кореняко.

Ранее ограничения были сняты в столичном аэропорту Домодедово. Запрет на прием и выпуск воздушных судов был отменен в 19:28 по московскому времени.

В настоящее время ограничения на работу действуют в аэропорту Иванова. Они были введены с 17:25 по московскому времени.

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