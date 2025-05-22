Ограничения на работу сняты в аэропорту Домодедово

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В столичном аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности были отменены в 19:28 по московскому времени.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – отметил Кореняко.

Запрет на работу ранее уже вводился в Домодедово. Однако позже его отменили.

В трех авиагаванях Московского региона из-за ограничений в четверг, 22 мая, были задержаны свыше 160 рейсов. Не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

В настоящее время запрет на полеты действует в аэропортах Иванова и Нижнего Новгорода.

