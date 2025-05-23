00:10Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры были объявлены в 23:55 по московскому времени. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения уже вводились в аэропорту Жуковский вечером 22 мая. Спустя примерно час меры безопасности были отменены.
На момент публикации аналогичные ограничения также продолжают действовать в московском аэропорту Внуково.
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