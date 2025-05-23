Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск рейсов

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Московский аэропорт Внуково вновь объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы с 01:50 по московскому времени.

О временных ограничениях во Внуково уже объявляли поздно вечером 22 мая. Спустя примерно два часа аэропорт ненадолго возобновил работу, однако теперь он вновь закрыт для полетов.

Такие же ограничения на момент публикации по-прежнему действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский.