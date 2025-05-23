Аэропорт Внуково возобновил работу

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.

Уточняется, что ограничения были сняты в 01:16 по Москве. На данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

Временные ограничения на полеты были объявлены во Внуково вечером 22 мая. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

На момент публикации аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский.