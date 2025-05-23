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00:22

Транспорт

Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск самолетов временно объявили в московском аэропорту Домодедово, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, начали действовать в воздушной гавани в 00:06 по московскому времени.

Кроме того, аналогичные меры безопасности в данный момент действуют в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Все три аэропорта сейчас закрыты для приема и отправки авиарейсов.

В четверг, 22 мая, более 160 рейсов были задержаны в трех столичных аэропортах: Шереметьево, Внуково и Домодедово. В связи с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

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