Собянин: военные ликвидировали еще три БПЛА на подлете к Москве

Фото: Министерство обороны РФ

Военные уничтожили еще три вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 23 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков дронов.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на столицу. Таким образом, согласно последним данным, всего ПВО уничтожила девять дронов в столичном регионе в ночь на 23 мая.

В связи с отражением атак вражеских БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты на прием и отправку самолетов.