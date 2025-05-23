00:40Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще шести вражеских БПЛА, летевших к Москве
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, в ночь на пятницу, 23 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил мэр столицы.
Вечером 22 мая Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Предварительно, всего за четверг силы ПВО уничтожили в Московском регионе 51 БПЛА.
На фоне отражения воздушных атак в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве