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Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации еще шести вражеских БПЛА, летевших к Москве

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, в ночь на пятницу, 23 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил мэр столицы.

Вечером 22 мая Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Предварительно, всего за четверг силы ПВО уничтожили в Московском регионе 51 БПЛА.

На фоне отражения воздушных атак в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

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