Количество пострадавших при обстреле Льгова увеличилось до 16

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Число пострадавших в результате украинского ракетного обстрела города Льгов Курской области увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В Курской областной больнице сейчас находятся 14 раненых, в том числе двое детей, еще два человека были отпущены на амбулаторное лечение. Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все, чтобы их спасти.

Обход пострадавшего фонда показал, что в результате атаки ВСУ повреждения получили 30 частных домов, два магазина, автомойка, 14 легковых и 9 грузовых автомобилей. Кроме того, в 26 квартирах были выбиты окна. Ремонтные бригады в скором времени приступят к восстановлению поврежденного жилья.

22 мая украинские войска нанесли массированный удар по Льгову в Курской области. Под атаку попала трасса Курск – Рыльск. Изначально было известно о 12 пострадавших, среди которых двое детей – 13 и 16 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения ВСУ теракта в Льгове. По данным следствия, украинские военные совершили целенаправленный обстрел города, выбирая при этом в качестве цели гражданские объекты.