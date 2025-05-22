ПВО Минобороны сбили еще три вражеских БПЛА на подлете к Москве – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника, которые летели на Москву, в четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

До этого мэр города сообщал о еще восьми ликвидированных дронах, которые направлялись к столице. На месте, где выявили фрагменты беспилотников, были задействованы специалисты оперативных служб.

Ранее Вооруженные силы РФ сбили еще два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом также рассказывал Собянин.

