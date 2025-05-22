22 мая, 19:46Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака еще восьми БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку еще восьми беспилотников, которые направлялись на Москву, в четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте, куда рухнули обломки дронов, задействованы специалисты экстренных служб.
Ранее мэр столицы сообщал о ликвидации еще двух украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На месте, где выявили фрагменты беспилотников, были задействованы специалисты оперативных служб.
До этого была отражена атака четырех вражеских БПЛА. Всего число уничтоженных дронов в Московском регионе 22 мая достигло как минимум 48.
Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве