Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака еще восьми БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку еще восьми беспилотников, которые направлялись на Москву, в четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте, куда рухнули обломки дронов, задействованы специалисты экстренных служб.

Ранее мэр столицы сообщал о ликвидации еще двух украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На месте, где выявили фрагменты беспилотников, были задействованы специалисты оперативных служб.

До этого была отражена атака четырех вражеских БПЛА. Всего число уничтоженных дронов в Московском регионе 22 мая достигло как минимум 48.

