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22 мая, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ сбили еще два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал градоначальник.

Чуть ранее мэр Москвы рассказывал о ликвидации еще четырех вражеских дронов, которые направлялись в сторону российской столицы. До этого средства ПВО отразили атаку трех БПЛА, которые пытались долететь до Москвы.

Таким образом, общее число ликвидированных дронов 22 мая в Московском регионе достигло 40. Кроме того, в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский 22-го числа были введены временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов.

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