Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку еще трех БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку еще трех БПЛА, летевших на Москву в четверг, 22 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Ранее российские силы ПВО отразили атаку двух вражеских дронов, которые летели на столицу. На месте, где были выявлены фрагменты беспилотников, также были задействованы специалисты оперативных служб.

Позже стало известно об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших в сторону города.

Помимо этого, в столичном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры начали действовать в аэропорту Домодедово.

