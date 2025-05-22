Собянин сообщил еще о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин заявил о ликвидации еще четырех вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы в четверг, 22 мая. Об этом мэр столицы заявил в своем телеграм-канале.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку еще трех дронов, летевших на город. Собянин отмечал, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

До этого российские силы ПВО ликвидировали два других БПЛА, также летевших на столицу. На месте, где были выявлены фрагменты беспилотников, были задействованы специалисты оперативных служб.

Спустя время сообщалось об отражении атаки еще трех БПЛА.