Собянин: пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летевшего к Москве

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Система противовоздушной обороны России пресекла еще одну атаку вражеского БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Украинский беспилотник был ликвидирован на подлете к столице, уточнил мэр.

Последняя попытка прорвать периметр воздушного пространства города была зафиксирована около 10 минут назад, указывал градоначальник. При этом общее количество уничтоженных летательных аппаратов за 25 мая составляет как минимум 27.

Во время всех инцидентов к работе с фрагментами БПЛА привлекались специалисты служб оперативного реагирования. Информации о разрушениях или пострадавших во всех случаях не приводилось.

Однако атаки повлекли за собой временные ограничения на работу столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Во время действия первых запретов на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.