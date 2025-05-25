Собянин: система ПВО пресекла атаку еще одного вражеского БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Силы российской противовоздушной обороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, очередная попытка была пресечена на подлете к Москве. В настоящее время на месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

Всего за воскресенье, 25 мая, количество сбитых украинских БПЛА, летевших к столице, возросло до 26. Информации о разрушениях или пострадавших во всех случаях не приводилось.

Тем не менее атаки повлекли за собой временные ограничения на работу столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Запреты вводили несколько раз. Во время действия первых запретов на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.