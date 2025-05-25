25 мая, 20:38Мэр Москвы
Собянин: система ПВО пресекла атаку еще одного вражеского БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Силы российской противовоздушной обороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, очередная попытка была пресечена на подлете к Москве. В настоящее время на месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.
Всего за воскресенье, 25 мая, количество сбитых украинских БПЛА, летевших к столице, возросло до 26. Информации о разрушениях или пострадавших во всех случаях не приводилось.
Тем не менее атаки повлекли за собой временные ограничения на работу столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Запреты вводили несколько раз. Во время действия первых запретов на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.