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25 мая, 18:13

Мэр Москвы

Собянин: еще один летевший на Москву БПЛА уничтожен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Всего за воскресенье, 25 мая, было ликвидировано 15 беспилотников, направлявшихся на столицу. Во время всех инцидентов к работе с обломками летательных аппаратов привлекались специалисты служб оперативного реагирования.

В связи с атаками в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют запреты на прием и вылет воздушных судов.

Ограничения вводили несколько раз. Во время действия первых запретов на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.

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