25 мая, 17:17Мэр Москвы
Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
До этого мэр сообщал, что российские средства ПВО ликвидировали вражеский БПЛА, летевший на столицу 25 мая.
Также в ночь на воскресенье были уничтожены три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к столице.
Вскоре стало известно о ликвидации еще нескольких БПЛА. Всего же за ночь было уничтожено 10 вражеских БПЛА, летевших на Москву.