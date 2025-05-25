Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

До этого мэр сообщал, что российские средства ПВО ликвидировали вражеский БПЛА, летевший на столицу 25 мая.

Также в ночь на воскресенье были уничтожены три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к столице.

Вскоре стало известно о ликвидации еще нескольких БПЛА. Всего же за ночь было уничтожено 10 вражеских БПЛА, летевших на Москву.