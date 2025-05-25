Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты оперативных служб.

В ночь на 25 мая российские средства ПВО ликвидировали три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к столице.

Вскоре стало известно о ликвидации еще нескольких БПЛА, которые направлялись в сторону города. Всего же за ночь было уничтожено 10 вражеских БПЛА, летевших на Москву.