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25 мая, 16:58

Мэр Москвы

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты оперативных служб.

В ночь на 25 мая российские средства ПВО ликвидировали три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к столице.

Вскоре стало известно о ликвидации еще нескольких БПЛА, которые направлялись в сторону города. Всего же за ночь было уничтожено 10 вражеских БПЛА, летевших на Москву.

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