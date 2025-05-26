Силы ПВО сбили за ночь 96 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на понедельник, 26 мая, ликвидировали над российскими регионами 96 БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 31 дрон был уничтожен над Брянской областью, 16 беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, 11 – над Курской областью, 9 – над Тульской областью и еще 8– над Орловской областью.

Кроме того, 6 БПЛА были ликвидированы над территорией Московского региона, 5 дронов удалось уничтожить над Калужской областью, 4 – над Ивановской областью, еще по 2 беспилотника были сбиты над Рязанской и Владимирской областями, а по 1 – над территорией Ярославской области и Татарстаном.

При этом, как уточнили в министерстве, с 10:00 воскресенья, 25 мая, до 08:00 понедельника, 26 мая, над регионами России было уничтожено 148 украинских беспилотников самолетного типа.

В Ивановской области после отражения атаки украинских БПЛА были обнаружены фрагменты беспилотника. Они упали в промзоне Кинешма. В результате случившегося никто не пострадал. Однако из-за случившегося повреждена хозпостройка для хранения упаковки.

