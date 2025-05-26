Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Ярославлю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив беспилотник на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В результате инцидента пострадавших среди мирных граждан не выявлено, разрушений на земле также нет. Евраев призвал местных жителей сообщать о местонахождении обломков БПЛА в случае их обнаружения по телефону 112.

"Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается", – заключил глава региона.

Ночью понедельника, 26 мая, средства ПВО также отразили атаку вражеских беспилотников в Кинешме Ивановской области. Обломки БПЛА упали в промзоне города. В результате случившегося обошлось без пострадавших.

Ранее женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области. Машина попала под прицел, когда ехала по дороге между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района.