26 мая, 17:03Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Nordroden
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Это нужно для обеспечения безопасности полетов, указал он.
Ограничения на работу авиагавани уже вводились днем 26 мая. Жуковский не отправлял и не принимал самолеты с 12:08 по московскому времени. Кроме того, рейсы не принимал Домодедово. Позднее ограничения были сняты.
Между тем авиакомпания Turkish Airlines временно отменяет рейсы в столицу из-за ограничений в работе аэропортов. Как указала гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная, по техническим причинам в некоторых случаях турецкая авиакомпания указывает на табло отмену рейса вместо задержки. Как только появляется возможность вылета рейса, на табло можно увидеть время и номер.