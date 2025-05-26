Ограничения введены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это нужно для обеспечения безопасности полетов, указал он.

Ограничения на работу авиагавани уже вводились днем 26 мая. Жуковский не отправлял и не принимал самолеты с 12:08 по московскому времени. Кроме того, рейсы не принимал Домодедово. Позднее ограничения были сняты.

Между тем авиакомпания Turkish Airlines временно отменяет рейсы в столицу из-за ограничений в работе аэропортов. Как указала гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная, по техническим причинам в некоторых случаях турецкая авиакомпания указывает на табло отмену рейса вместо задержки. Как только появляется возможность вылета рейса, на табло можно увидеть время и номер.

