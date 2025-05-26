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26 мая, 12:50

Транспорт

Ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга (Грабцево). Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт в Калуге не принимал самолеты на посадку и не отправлял рейсы 26 мая с 06:57 по московскому времени. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Утром 26-го числа запреты на полеты были объявлены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.

Затем временные ограничения на работу этих же воздушных гаваней вводились с 12:08. Домодедово в это время принимал рейсы, но Жуковский не отправлял и не принимал самолеты.

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