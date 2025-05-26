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26 мая, 07:22

Транспорт

Аэропорт Калуги вновь закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Калуги вновь объявили временные ограничения на полеты. Об этом заявил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В целях обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы с 06:57 по московскому времени.

Ночью понедельника, 26 мая, сразу в нескольких российских регионах вводились ограничения на полеты. В частности, меры безопасности объявляли в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в авиагаванях Череповца, Калуги, Нижнего Новгорода и других городов.

Ближе к утру все ограничения были отменены. В Минтрансе напомнили, что в случае задержек рейсов авиакомпании по регламенту обязаны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

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