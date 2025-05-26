26 мая, 04:45Транспорт
Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в Калуге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В целях обеспечения безопасности полетов все указанные аэропорты временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.
Такие меры объявили в московских аэропортах на фоне отражения очередной атаки беспилотников в столичном регионе. Сергей Собянин сообщал о ликвидации двух дронов на подлете к Москве.
Такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Череповца и Нижнего Новгорода.