Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в Калуге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В целях обеспечения безопасности полетов все указанные аэропорты временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Такие меры объявили в московских аэропортах на фоне отражения очередной атаки беспилотников в столичном регионе. Сергей Собянин сообщал о ликвидации двух дронов на подлете к Москве.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Череповца и Нижнего Новгорода.