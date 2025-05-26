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26 мая, 04:45

Транспорт

Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в Калуге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В целях обеспечения безопасности полетов все указанные аэропорты временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Такие меры объявили в московских аэропортах на фоне отражения очередной атаки беспилотников в столичном регионе. Сергей Собянин сообщал о ликвидации двух дронов на подлете к Москве.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Череповца и Нижнего Новгорода.

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