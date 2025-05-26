01:00Транспорт
Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: 123RF/dmitrimaruta
В аэропорту Нижнего Новгорода объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что благодаря данным мерам обеспечивается безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Череповца. Кроме того, меры безопасности также затронули столичные аэропорты Домодедово и Жуковский в связи с отражением атаки БПЛА в Московском регионе.
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