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01:00

Транспорт

Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/dmitrimaruta

В аэропорту Нижнего Новгорода объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что благодаря данным мерам обеспечивается безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Череповца. Кроме того, меры безопасности также затронули столичные аэропорты Домодедово и Жуковский в связи с отражением атаки БПЛА в Московском регионе.

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