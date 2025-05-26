Московские аэропорты сняли ограничения на полеты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Сообщений о возможных перенаправлениях рейсов на запасные аэродромы не поступало.

Временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ранним утром понедельника, 26 мая, в связи с отражением очередной атаки украинских БПЛА в Московском регионе. Силы ПВО сбили два дрона, летевших на столицу.

Помимо этого, такие же ограничения были введены в аэропорту Калуги. На момент публикации они продолжают действовать в этой воздушной гавани.